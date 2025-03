Alan Patrick se encontra em fase final de recuperação e gera esperança no Inter

O meia, além dos atacantes Borré e Wesley, já retornaram normalmente aos treinos com o restante do grupo. De acordo com informações do portal “Gaúcha ZH”, Alan está totalmente recuperado e apresenta condições de atuar os 90 minutos. O capitão do Inter sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no triunfo sobre o São Luiz, ainda na primeira metade de fevereiro. A sua recuperação, aliás, surpreendeu por progredir mais rápida do que o previsto.

Por outro lado, os seus dois companheiros ainda são dúvidas. Mesmo que o colombiano esteja apto, o mais provável é que fique como opção no banco de reservas. Tanto pelo seu aspecto físico pelo tempo inativo como também pela melhora de desempenho de Enner Valencia e aumento de confiança. A tendência é de que o camisa 21 do Colorado esteja disponível somente no Gre-Nal de volta pela decisão do Campeonato Gaúcho, daqui a duas semanas.

Inter tem expectativa para volta de protagonismo de Alan Patrick no Gre-Nal

O Internacional recorreu ao poder de decisão de Alan Patrick para engatar uma sequência de cinco vitórias consecutivas nos últimos Gre-Nais. Afinal, o camisa 10 ajudou o Colorado a triunfar seja com gols, assistências ou até mesmo na construção de jogadas. Com isso, o lado vermelho do Rio Grande do Sul vai manter a esperança em mais um momento inspirado e seguir com a escrita. Dessa vez no clássico de número 444, neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

A sequência positiva teve início no embate pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023 e já com a dependência da boa performance de Alan Patrick. Na oportunidade, o meio-campista abriu o placar e ainda deu assistência para o segundo, enquanto Wanderson fez o último e o Inter superou por 3 a 2 o Grêmio. No duelo seguinte, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho do ano passado, parecia que o Gre-Nal ficaria no empate em 2 a 2. Até que o principal jogador do Colorado sofreu pênalti, converteu e assegurou mais um triunfo pelo mesmo placar.