‘Não é um Brasil para se ter medo’, aponta Fabio Capello sobre a Seleção Brasileira

Fabio Capello, histórico treinador italiano, concedeu entrevista à ‘Flashscore’, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo. Ídolo de clubes como Milan, Real Madrid e Roma, o técnico foi questionado sobre seu compatriota Carlo Ancelotti e se acreditava que ele poderia treinar a Seleção Brasileira, assunto que foi destaque no ano anterior. Na resposta, Capello surpreendeu, dizendo que, apesar de acreditar em seu colega, atualmente não enxerga o Brasil como uma equipe forte no cenário mundial.

Capello, que treinou o atual técnico do Real Madrid em sua época de jogador, no Milan, revelou já ter observado o quanto Ancelotti era diferente em termos de leitura de jogo.

“Ele estava no final da carreira, com os joelhos em pedaços, mas quando entrava em campo, você podia ver a qualidade de entender o que precisava ser feito em campo. ‘Venha aqui, você está em uma posição ruim, tome cuidado’, essas coisas muitas vezes passam despercebidas. Carlo apresentava um nível muito dinâmico nas partidas, ele dirigia uma orquestra, tanto com a bola quanto com suas palavras. Merece demais o sucesso que tem”, destacou.

Trajetória de Fabio Capello

Fabio iniciou sua carreira em 1982, como treinador da equipe Sub-19 do Milan. Assumiu a equipe profissional em 1991 e permaneceu até 1996, quando saiu para treinar o Real Madrid. Trabalhou ainda em clubes como Roma, Juventus, JS Suning, da China, e treinou as seleções de Inglaterra e Rússia. Foi campeão da Champions (93/94), 5x campeão do Campeonato Italiano, 4x campeão da Supertaça da Itália, 2x campeão da La Liga e campeão da Supercopa da Uefa.