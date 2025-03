Wesley, do Flamengo, aparece entre os mais valorizados do mundo

Observatório do Futebol do CIES divulga 100 jogadores fora das principais ligas europeias que mais tiveram valorização desde setembro

O levantamento é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES). O estudo não leva em consideração os jogadores que não atuam nas cinco principais ligas da Europa: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França.

Além de Wesley, outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro aparecem na lista: Estevão e Paulinho, do Palmeiras, Igor Jesus, do Botafogo, Ivan Román, do Atlético, e Joaquín Lavega, do Fluminense.

De acordo com o levantamento, Samu Aghehowa foi o jogador que mais se valorizou nos últimos seis meses, com um salto de 39 milhões de euros. O atacante, de 20 anos, que pertence ao Porto, de Portugal, custa 68,6 milhões de euros.

Wesley pelo Flamengo

Wesley, afinal, soma 113 jogos, com 62 vitórias, 24 empates e 27 derrotas. Ele tem dois gols, quatro assistências e cinco título pelo Flamengo. Diante das boas atuações, ele despertou interesse da Europa. O clube carioca recebeu proposta do Aston Villa (ING) e do Zenit (RUS), mas todas recusadas. O contrato do lateral com o Rubro-Negro é até 31 de dezembro de 2028. Agora, ele aguarda uma convocação para Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (6) para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.