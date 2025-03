Suspenso, Vitor Mendes pede liberação do STJD para realizar ‘último desejo da vida do pai’

O defensor está suspenso por 720 dias pelo STJD devido ao envolvimento em manipulação de jogos. No entanto, ele argumenta na postagem que já cumpriu um ano e sete meses da pena e compartilha uma foto de seu pai, internado em um hospital.

O zagueiro Vitor Mendes, ex-Flamengo, Juventude e Atlético, fez uma postagem nas redes sociais com um pedido especial ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): a possibilidade de voltar a campo para realizar o sonho de seu pai.

“STJD, preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceite o recurso de liberação, já cumpri um ano e sete meses de suspensão. O último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir”, postou Vitor Mendes.