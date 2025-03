São Paulo vive expectativa por retorno de Luiz Gustavo na semifinal

Volante já treina com os companheiros e pode ser reforço do Tricolor para o duelo contra o Palmeiras, no Paulistão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (05/3) e iniciou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras. As equipes duelam na próxima segunda (10/3), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. E, para a partida, o Tricolor vive a expectativa do retorno de Luiz Gustavo.

O volante se recupera de uma fratura de um dedo do pé esquerdo sofrida ainda durante a pré-temporada. Luiz Gustavo é visto como um substituto natural de Pablo Maia, um dos pilares do time, que sofreu uma lesão no tornozelo e precisou passar por cirurgia recentemente. Ele deixou o departamento médico na última semana e voltou a treinar com os companheiros.