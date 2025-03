Presidente da FIFA anuncia show no intervalo da final da Copa de 2026

Evento contará com a participação do Coldplay na organização e seguirá os moldes do Super Bowl para o Mundial

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira (05) que a final da Copa do Mundo de 2026 contará com um show em seu intervalo. A ideia é seguir os moldes do que é realizado no Super Bowl. A grande decisão do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá acontecerá no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Além do show, a Fifa também assumirá o controle da Times Square, em Nova York, no final de semana da decisão. A empresa Global Citizen será responsável pela organização do evento. A Fifa contará com a ajuda de Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, que auxiliarão a entidade na construção da lista de atrações.