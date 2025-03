Paulo Fonseca é suspenso por nove meses após confusão com árbitro

Técnico do Lyon recebe punição severa e pode ser multado pelo clube / Crédito: Jogada 10

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, foi suspenso até 30 de novembro de 2025 pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) após uma forte reclamação contra a arbitragem na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês. A punição foi mais severa do que o esperado, somando nove meses, dois a mais do que o previsto inicialmente. A confusão aconteceu nos minutos finais da partida, quando o árbitro utilizou o VAR para revisar um possível pênalti para o Brest. Revoltado com a decisão, Fonseca protestou intensamente à beira do campo e acabou expulso. Após receber o cartão vermelho, ele se exaltou ainda mais, avançou na direção do árbitro e gritou em sua cara, sendo contido por jogadores e membros de sua comissão técnica.

A punição será dividida em duas fases e inclui sanções inéditas para técnicos em atividade. Até 15 de setembro de 2025, Paulo Fonseca não poderá acessar o vestiário do Lyon antes dos jogos e no intervalo, seguindo um modelo disciplinar adotado pela Uefa em competições europeias. Além disso, ele está proibido de ficar no banco de reservas, acessar a linha lateral, os vestiários dos árbitros e qualquer função oficial. Após essa data, as restrições se limitam ao banco de reservas, à linha lateral e aos vestiários dos árbitros até 30 de novembro de 2025.