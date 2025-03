Pai de Pedro Severino recebe apoio de clube japonês

Lucas Severino construiu bonita história com a camisa do FC Tokyo

Através das redes sociais, o FC Tokyo mostrou apoio a trágica situação vivida pelo jovem atacante do Bragantino, Pedro Severino. Principalmente, pelo fato do pai de Pedro, Lucas Severino, ser uma figura histórica do clube japonês com 243 jogos e 95 gols em duas passagens diferentes.