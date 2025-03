Mano se reencontra com o Caxias, em relação com altos e baixos

Mano chegou ao clube grená em 2005, depois de levar o 15 de Campo Bom até as semifinais da Copa do Brasil. Na época, encontrou o Caxias na zona de rebaixamento da Série B e terminou o torneio na décima colocação. No ano seguinte, fez uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, terminando na sexta colocação, com uma vitória marcante sobre o Grêmio por 3 a 2, no Centenário.

O Fluminense encara pela primeira vez em sua história o Caxias, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (05). Se o adversário é uma novidade na trajetória do Tricolor, para o técnico Mano Menezes é um velho conhecido, em uma relação que já teve bons e maus momentos.

Porém, uma derrota do Tricolor para o Fluminense abalou a relação entre o treinador e o clube. Alguns dias depois da derrota no gaúcho, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo clube carioca, em uma derrota por 3 a 0. Na ocasião, o Imortal demitiu Hugo de León e escolheu Mano como substituto.

O técnico chegou no Olímpico e conduziu o retorno do Grêmio à elite do futebol brasileiro. Só que no Caxias, as coisas não fluíram após a saída de Mano Menezes. O Grená acabou sendo rebaixado na Série B e os torcedores culparam Mano pela queda, considerando-o um vilão por uma parte de Caxias do Sul. Apesar disso, o treinador manteve o carinho pelo clube e sua torcida.

Chance de revanche

Além do reencontro com seu ex-clube, Mano também tem a possibilidade de se redimir do último encontro de mata-mata. No Campeonato Gaúcho de 2023, quando comandava o Internacional, o treinador caiu nas semifinais para o Caxias. Na ocasião, o Colorado empatou em 1 a 1 e, em pleno Beira-Rio, perdeu por 5 a 4 nos pênaltis. Agora pelo Fluminense, o técnico busca a revanche e mais de R$ 2 milhões em premiações para o cofre do Tricolor.