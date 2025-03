Mano associa melhor rendimento de Cano ao do time: ‘Reflexo’

Com dois gols do argentino, o Fluminense venceu o Caxias do Sul e avançou para a Terceira Fase da Copa do Brasil

Sob o comando de Mano Menezes e com dois gols de Cano, o Fluminense se classificou para a Terceira Fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Caxias do Sul por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), na casa do Grená da Serra.

Assim, após a partida, o treinador comentou sobre a marca do artilheiro argentino, que chegou ao seu 101º gol com a camisa do Time de Laranjeiras. Além disso, associou o melhor rendimento do atacante com o da equipe.