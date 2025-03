Jogador do Bragantino envolvido em acidente recebe alta hospitalar

Seu companheiro, Pedro Severino, permanece na UTI, e o hospital de Americana iniciou procedimentos para confirmar morte cerebral do jovem / Crédito: Jogada 10

O jovem Pedro Castro, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar após ficar levemente ferido em um acidente de trânsito a caminho do CT, na manhã dessa terça-feira, 4. A liberação por parte da equipe médica do Hospital Municipal de Americana ocorreu por volta das 16h50 de ontem. Seu companheiro, Pedro Severino, permanece na UTI. Pedro Castro, de 18 anos, estava no banco traseiro quando seu carro se chocou fortemente contra a traseira de um caminhão, por volta de 5h21 da terça-feira passada, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera. O atacante Pedro Severino, de 19, estava no assento do passageiro e sofreu traumatismo craniano com a batida.

Castro foi socorrido com ferimentos leves, passou por exames de raio-x e permaneceu em observação ate receber alta médica, às 16h50. Os motoristas do carro e do caminhão também não apresentaram maiores consequências.

Estado de Pedro Severino O Hospital Municipal de Americana comunicou, no fim da tarde de ontem, 4, o início dos procedimento para confirmar morte encefálica de Severino, de 19 anos. O jovem da base do Bragantino chegou à unidade inconsciente e em estado gravíssimo. “O que deve ocorrer para que seja confirmada a morte encefálica. Além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30”, destacou a unidade de saúde, em nota. Uma viatura da CCR AutoBAn, concessionária que administra a via, socorreu os jovens e os encaminhou ao Hospital Municipal de Americana. Severino passou por intervenção cirúrgica com neurocirurgião por volta de 10h50 e, apesar do sucesso no procedimento, permaneceu “em estado gravíssimo”, com suporte respiratório.