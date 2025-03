Inter retomará esforços em duas negociações na janela doméstica

Assim, entre os dias 10 de março e 11 de abril, os clubes estarão liberados para abrir tratativas por atletas que disputaram alguma competição estadual no país. Mesmo com uma negativa inicial do Cruzeiro, o Colorado traçou um planejamento para fechar com William.

O Inter espera a abertura do período da janela doméstica para solucionar lacunas ainda existentes no elenco. O clube gaúcho planeja retomar conversas pelo lateral-direito William e o meio-campista Igor Gomes.

Houve a necessidade inesperada de se posicionar no mercado e mapear potenciais reforços para a lateral direita com a grave lesão no joelho esquerdo de Bruno Gomes. Com isso, a diretoria em conjunto com a comissão técnica identificou o camisa 12 da Raposa como a peça de reposição ideal.

Outro atleta que segue como alvo é o meio-campista Igor Gomes. A intenção é suprir a saída de Rômulo no setor criativo. O estilo de jogo do atleta agrada ao técnico Roger Machado por algumas características, como a facilidade para realizar a marcação sobre pressão.

O Internacional tentou se aproveitar pelo fato de o jogador ter se tornado alvo de críticas da torcida do Cruzeiro. A identificação por ser uma revelação das categorias de base do Colorado foi mais uma estratégia. Em contrapartida, o novo treinador da Raposa, Leonardo Jardim, manifestou o desejo de contar com o lateral-direito, pois pretende utilizá-lo. Desta forma, o clube mineiro descartou qualquer chance de negociá-lo, em um primeiro momento.

A propósito, o Inter deve usar como atrativo a possibilidade de ter mais chances como titular. Igor Gomes perdeu bastante espaço em comparação à última temporada no Atlético, já que no começo de 2024 foi peça importante. Já na metade do ano passado, ele passou a ser preterido. Em sua passagem pelo time mineiro, são 46 partidas, com um gol e quatro assistências.

O Colorado tem interesse em fechar com o jogador desde o início da temporada, mas não tinha urgência em formalizar uma proposta exatamente porque preferiu aguardar a abertura da janela doméstica. Até porque negociava com outros candidatos como o argentino Elián Irala, do San Lorenzo.

Thiago Maia retorna ao Colorado de forma inesperada

O clube gaúcho decidiu reintegrar o volante Thiago Maia ao elenco em um cenário que estava fora do planos. Afinal, ele tinha negociações avançadas para retornar ao Santos. No entanto, o Peixe não chegou a um acordo com o Flamengo, antigo dono dos direitos econômicos do jogador, por não apresentar garantias bancárias. Tal aspecto foi uma exigência do Rubro-Negro como comprovação de que o clube paulista conseguiria cumprir a promessa de assumir a dívida, que era do Internacional.