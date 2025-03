Hospital retira sedação parcial, e jogador do Bragantino respira com ajuda de aparelhos

Unidade realiza exames no atacante de 19 anos e segue em procedimento para confirmação de morte encefálica

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, deu continuidade ao procedimento para confirmação de morte encefálica de Pedro Severino, do Bragantino, e retirou parcialmente a sedação do atleta nesta madrugada, 5. Em nota, a unidade informou que o jovem de 19 anos respira 100% com ajuda de aparelhos e seu estado permanece como gravíssimo.

O diretor técnico da unidade afirmou que o caso de Severino é inédito em seus 41 anos de profissão. Isso porque, apesar de fazer parte do protocolo, o mais comum é que, a partir do início da retirada da sedação, o quadro evolua a óbito – o que não está descartado diante do quadro gravíssimo.