Grêmio deve contar com dois retornos em jogo de ida da final do Gauchão

Com as voltas de Amuzu e Aravena, Cristaldo e Monsalve voltam a protagonizar disputa pela titularidade no meio de campo do Imortal / Crédito: Jogada 10

Em meio à preocupação se estará disponível para comandar o Grêmio na área técnica, Quinteros deve contar com o retorno de dois jogadores. Isso porque os atacantes Amuzu e Aravena têm grandes possibilidades de estarem aptos a atuar no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho. A dupla não passou na avaliação do departamento médico. Assim, foram desfalques no Imortal para o jogo de volta da semifinal do Estadual diante do Juventude, no último sábado (01/03). O belga passou por exames de imagem que não constataram lesão muscular nas costas, após ele apontar desconforto, que ainda o incomodam. Portanto, caso se recupere destas dores, tem chances de retornar ao time titular. O cenário adverso se notabiliza pelo pouco entrosamento, já que chegou ao Tricolor Gaúcho ainda no início desta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em comparação, a situação de Aravena é mais complexa, pois o chileno está em reta final do tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda. Por conta desse problema, não entra em campo desde a estreia do Imortal na Copa do Brasil, quando enfrentou o São Raimundo-RR. Ou seja, caso aprimore a parte física a tempo, torna-se uma opção interessante para Quinteros. Tanto pela maior ambientação e entendimento dos companheiros como por ser uma peça bastante utilizada pelo treinador.

Portanto, Amuzu e Aravena concorrem por um lugar na ponta esquerda titular do Grêmio. O argentino Pavón é outro candidato, mas com menor probabilidade pelo extenso período em que esteve inativo. Há também uma concorrência no meio de campo entre Cristaldo e Monsalve, que promete ser acirrada durante a temporada. Gringos voltam a protagonizar disputa pela titularidade no Grêmio O camisa 10 desponta pela qualidade técnica e experiência. Já o colombiano retomou o protagonismo neste início de temporada, além de demonstrar regular participação na construção de jogadas.