Fortes chuvas em Guayaquil preocupam Barcelona-EQU e Corinthians

Condições climáticas na cidade equatoriana são preocupantes desde o início da semana, e duelo do Timão na Libertadores pode ser adiado / Crédito: Jogada 10

Um alerta foi ligado para o duelo entre Corinthians e Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (05/3), pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. Mas nada sobre o adversário do Timão. Mas, sim, com as condições climáticas. Isso porque a cidade de Guayaquil vem sofrendo com fortes chuvas desde o início da semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O cenário preocupa especialmente por conta da localização do estádio Monumental de Guayaquil, situado a oeste do centro da cidade, uma área propensa a alagamentos. Além disso, o gramado do estádio não possui um sistema de drenagem considerado eficiente, o que pode impactar diretamente as condições da partida.