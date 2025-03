Fernando confiante em sucesso do Inter na final do Gauchão: ‘Sabemos da nossa força’

Volante do Colorado se aprofundou no peso do Gre-Nal, especialmente em uma decisão de Estadual e justificou crescimento de Victor Gabriel

Dessa forma, em entrevista coletiva, ele expôs a confiança do grupo de que alcançariam o objetivo do clube no Estadual.

Ascensão meteórica do jovem Victor Gabriel

O defensor Victor Gabriel é a principal surpresa no Internacional neste início de temporada. Isso porque o jovem aproveitou as chances com a escassez de opções com boas performances e se consolidou como titular. Ao ser questionado sobre a promessa, Fernando citou algumas valências do companheiro e celebrou o crescimento do mesmo.

“É um menino muito humilde, que está querendo aprender. Tem muito talento, é muito bom jogador. Tem muita qualidade e estou muito feliz por ele estar fazendo um grande campeonato”, concluiu o volante.

Inter e Grêmio abrem a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho no próximo sábado (08), às 17h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Como o Colorado teve a melhor campanha da fase de grupos da competição, terá a vantagem de decidir a competição como mandante. Ainda não há uma definição de data e horário do confronto, que ocorrerá no Beira-Rio.