Felipe Anderson retorna e tenta recuperar prestígio no Palmeiras

Meia-atacante disputou apenas dois jogos nesta temporada e buscar voltar a ter espaço no time titular, após chegada de reforços / Crédito: Jogada 10

O meia-atacante Felipe Anderson voltou a ser opção para Abel Ferreira na última partida do Palmeiras. Ele atuou por poucos minutos no duelo contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e agora tenta recuperar o prestígio que tinha de quando chegou ao Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele chegou ao Palmeiras em julho do último ano, depois de 11 anos na Europa, e disputou 24 jogos. Aliás, Felipe Anderson havia emendado uma sequência de 151 partidas pela Lazio, na Itália, e essa resistência era uma das principais características destacadas sobre ele ainda no meio do ano passado. Contudo, em 2025, a história foi outra.

Afinal, o jogador começou a sofrer com uma lesão na coxa direita e também no púbis. Nesta temporada, inclusive, ele jogou apenas uma partida, contra o Santos, na Vila Belmiro. Desde então, ficou no departamento médico tratando sua contusão e viu seus concorrentes começarem a ganhar espaço com Abel. Para esta temporada, o Palmeiras trouxe Paulinho, que ainda não estreou, e Facundo Torres, que já ganhou moral com Abel Ferreira. Além disso, o meia Maurício teve um grande começo de ano, que foi interrompido por conta de uma lesão. Para completar, o Verdão ainda trouxe Vitor Roque para reforçar o sistema ofensivo. Assim, Felipe Anderson viu a concorrência aumentar na equipe titular do Palmeiras. Desta forma, ele precisará trabalhar mais forte para recuperar seu espaço e prestígio.