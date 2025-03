Excetuando clássicos, Vasco tem ótimo retrospecto no Nilton Santos

E o retrospecto é favorável aos cruz-maltinos. Isso porque o time vence 74% dos pontos que disputa no Niltão quando enfrenta quaisquer equipes que não Flamengo, Fluminense e Botafogo. Venha, então, com o Jogada10 para relembrar os duelos.

Ao entrar em campo para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), buscando vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco encerrará um longo hiato. Afinal, não atua no Nilton Santos sem ser em clássicos desde 2017. São, assim, quase oito anos sem atuar em tais condições.

Relembre

O Nilton Santos foi inaugurado apenas em 2007, com o Vasco estreando no estádio em 2008, contra o Botafogo. Em 2009, a equipe fez sua primeira partida no local contra um time considerado pequeno: goleada por 3 a 0 sobre o Madureira, pela sétima rodada da Taça Guanabara.

Em 2010, a equipe voltou para dois compromissos no estádio, mantendo o 100% no recorte. Bateu América (2 a 1) e Bangu (2 a 0), ambos pelo estadual daquele ano. Em 2011, porém, o primeiro revés: derrota por 3 a 1 sobre o Boavista, num dos piores inícios de campanha do Cruz-Maltino na história do Campeonato Carioca.

No entanto, a equipe se recuperou e foi para a semifinal da Taça Rio (segundo turno), onde enfrentou o Olaria: vitória por 1 a 0 e classificação à final do returno contra o Flamengo, que sairia vencedor nos pênaltis. No ano seguinte, nova vitória, desta vez em “vingança” contra o Boavista: 1 a 0.