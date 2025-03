Ex-Santos e Benfica treinado por Mourinho tem técnico como inspiração profissional

Ex-jogador do Benfica, Ronaldo Guiaro defendeu os Encarnados por 170 jogos na carreira, sendo o clube português a equipe onde mais atuou em todo seu período como profissional. Com passagens de destaque por Santos, Besiktas e Seleção Brasileira, onde atuou ao lado de nomes como Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos, o ex-zagueiro falou sobre como foi jogar pelo Benfica durante os anos de 1996 e 2001.

“Foi muito bom jogar no Benfica. Eu estava numa grande equipe da Europa jogando com jogadores de um nível diferente. No começo tive muitos problemas de adaptação e cheguei logo após minha cirurgia de joelho. Com isso acabei demorando muito para me adaptar ao futebol português. Talvez tenha atrapalhado um pouco meu desempenho geral se comparar minha relevância no futebol brasileiro e no turco. Mas foi uma ótima experiência. tenho muito carinho pelo Benfica e por Portugal. Quando se trabalha em equipes grandes normalmente você está sempre com grandes nomes. Tive o prazer de jogar com Michel Preudhomme, João Pinto, Nuno Gomes e Gamarra, entre outros. Sempre fui amigo de todos nesses cinco anos que estive no Benfica”, contou.