Estêvão é o jogador mais valioso fora da Europa, segundo estudo

Grupo avalia os atletas que não atuam nas cinco principais ligas europeias, coloca atacante do Palmeiras como o terceiro mais valioso no mundo

Em um estudo divulgado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o atacante Estêvão, do Palmeiras, apareceu como jogador mais valioso fora da Europa. O grupo avalia os atletas que não atuam nas cinco principais ligas do continente europeu.

Estêvão aparece em terceiro na lista. O jogador do Verdão está atrás apenas de Samu Aghehowa e do sueco Viktor Gyökeres. Os dois, entretanto, atuam no Porto e no Sporting, de Portugal, respectivamente. O craque palestrino está avaliado em 60,3 milhões de euros, que são R$ 366,7 milhões na cotação atual.

Entretanto, Estêvão tem data para perder o posto de jogador mais valioso fora da Europa. Afinal, o jogador ficará no Palmeiras até o meio do ano. Após a disputa do Super Mundial de Clubes, ele vai se transferir para o Chelsea, da Inglaterra. Assim, precisaria deixar a lista da CIES Football Observatory.

Em junho do ano passado, o Verdão acertou a venda de Estêvão para o clube inglês por 61,5 milhões de euros. Aliás, são 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros em metas. O número é muito próximo do divulgado no estudo.

Aliás, outro jogador do Palmeiras também aparece na lista. O centroavante Paulinho, que chegou nesta temporada ao Alviverde, aparece em 10º no ranking geral e é avaliado em 33,7 milhões de euros (R$ 204,9 milhões). Outros jogadores do Brasileirão mencionados no estudo são o lateral-direito Wesley, do Flamengo (16,4 milhões de euros) e o atacante Igor Jesus, do Botafogo (16,1 milhões de euros).