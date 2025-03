Cuca analisa vitória em classificação do Atlético: ‘Tivemos calma’

Galo avançou para a Terceira Fase da Copa do Brasil ao golear o Manaus por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), no Mineirão

O Atlético do técnico Cuca avançou para a Terceira Fase da Copa do Brasil ao golear o Manaus por 4 a 1 nesta quarta-feira (5) , no Mineirão. Em coletiva pós-jogo, o treinador analisou a importante vitória do Galo.

“Tivemos calma e paciência para encontrar os espaços e eles apareceram pelos lados do campo, então, por ali a gente criou a maior parte das finalizações. Fomos felizes em quatro, tivemos gol anulado, tivemos bola na trave, então acho que foi uma boa partida que a gente fez no geral”, concluiu.

Agora, a equipe vira a página para final do Campeonato Mineiro, contra o América, que está marcada para o próximo sábado (8). Ainda na dúvida se Hulk volta ao time do Atlético a tempo, Cuca analisou suas opções para o ataque.

“Se o Hulk não tiver condições, pode jogar o Deyverson. Por que não? São escolhas que a gente faz para cada jogo. Tenho confiança no Deyverson, no Menino que entrou, no Rony, no Bernard, no Cuello, nos que entram. Então a gente utiliza os jogadores conforme a gente imagina o jogo. Amanhã cedo já começamos a analisar o próximo jogo e a meta é fazer uma boa partida”, opinou.