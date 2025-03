Cruzeiro avalia mudanças no setor de scout após alerta do treinador

“O Mattos vai falar para mim: ‘Vou trazer o Everton Ribeiro’. Ele tem que trazer o scout para mim. Estamos pecando nisso. Tive uma conversa com o Jardim e estamos avaliando se há necessidade de trocar [as pessoas responsáveis pelo scout]. Se for o caso, vamos trocar”, acrescentou.

Pedro Lourenço, aliás, ainda destacou que Jardim tem total liberdade para realizar seu trabalho da melhor forma possível.

“A posição do Jardim é confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele. Ele está à vontade para fazer o que precisa ser feito no Cruzeiro. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Saímos do Mineiro por falta de competência dos nossos jogadores. Está faltando equilíbrio no time”, completou Pedrinho.

Assim, para reforçar o elenco sem custos adicionais, Leonardo Jardim pediu ao departamento de scout relatórios semanais sobre o rendimento de atletas emprestados.