Corinthians não vence uma equipe equatoriana há 13 anos

O Corinthians encara o Barcelona-EQU nesta quarta-feira (05/3), às 21h30, no estádio Banco Pichincha, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. O Timão tenta trazer uma boa vantagem para a Neo Química Arena, mas para isso precisa quebrar um tabu. Afinal, o clube do Parque São Jorge não vence uma equipe do Equador há 13 anos.