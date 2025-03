Corinthians fecha preparação para ida da terceira fase da Libertadores

Assim, sob os olhares do técnico Ramón Díaz, houve um treino tático e, posteriormente, o comandante realizou um trabalho de bolas paradas defensivas e ofensivas. As informações são do portal “Meu Timão”.

Portanto, o Timão deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Gustavo Henrique) e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As baixas são Raniele, com uma lesão na coxa direita, e Igor Coronado, com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. Então, sequer viajaram para o Equador. O jogo de volta entre as equipes pela Libertadores, está marcado para o dia 12 de março, às 21h, na casa do Corinthians.