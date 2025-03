Corinthians é massacrado pelo Barcelona e se complica na Libertadores

Em Guayaquil, Timão não jogou nada e levou de 3 a 0. Com isso, só uma goleada em Itaquera leva o time à fase de grupos do torneio / Crédito: Jogada 10

O Corinthians fez um papelão na noite desta quarta-feira, em Guayaquil. Afinal, diante do Barcelona, no Monumental, mesmo começando com três zagueiros, viu o time equatoriano deitar e rolar, vencendo por 3 a 0 o jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores 2025. Corozo (duas vezes) e Rivero marcaram os gols dos donos da casa, que ainda tiveram um gol anulado. O Timão teve mais posse (52%). Porém, nas finalizações viu o rival chutar 17 vezes. Os brazucas, seis. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 12/3, na Neo Química Arena. Em Itaquera, o Timão precisará vencer por três gols para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro gols para avançar diretamente. O Barcelona – dono da maior torcida do Equador – avançará à fase de grupos até mesmo se perder por dois gols de diferença. Porém, se o Timão não melhorar muito, a eliminação está bem próxima.

Merece uma citação especial o técnico Segundo Ramalho. Afinal, comandou o time vestindo um vistoso smoking branco. Veja abaixo:

Barcelona na frente Ciente de que o Barcelona iria buscar o ataque, o Corinthians começou com três zagueiros e bem recuado. Dessa forma, deu a possibilidade para o time adversário jogar os primeiros 25 minutos na intermediária ofensiva, perto da área, arriscando perigosas finalizações. Duas delas passaram muito perto, raspando a trave de Hugo Souza: uma de Leonai, aos dois minutos, e outra de Valiente, aos 20. O Timão não fazia uma boa marcação; apenas Alex Santana estava eficaz nas antecipações. Mas os ataques dependiam de lances individuais de Matheuzinho ou de ligações diretas para Garro. A melhor oportunidade foi com este último, que foi fominha e não serviu Yuri Alberto, que estava livre na área. O Timão seguiu se preocupando apenas em defender. Aos 45, Depay perdeu uma bola que gerou lançamento para Carabalí pela direita. O lateral entrou na área nas costas de Joaõ Pedro Thoca, que tentou cortar e o calçou. Pênalti que Corozo bateu e abriu o placar. Baile equatoriano na etapa final Para o segundo tempo, o técnico Ramón Díaz acabou com o esquema de três zagueiros, colocado o apoiador Carrillo na vaga de Tchoca. Félix Torres, amarelado, também saiu para a entrada de André Ramalho. O Corinthians teve um pouco mais de volume no meio de campo e teve grande oportunidade quando Bidon avanlou pela esquerda e quase no fundo tocou para Depay livre. Mas o holandês chutou em cima do goleiro Contreras.