Convocação da Seleção: horário, onde assistir e jogos das Eliminatórias da Copa

Dorival Júnior vai anunciar lista dos jogadores convocados nesta quinta-feira (6) para os jogos contra Colômbia e Argentina / Crédito: Jogada 10

A convocação da Seleção Brasileira para os primeiros compromissos da Data-Fifa de 2025 será nesta quinta-feira (6), às 11h (de Brasília). em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O técnico Dorival Júnior vai convocar 23 jogadores para o duelo contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Na quinta posição, o Brasil, afinal, ainda procura atuações regulares para a sequência da temporada. Onde assistir A convocação da Seleção Brasileira, que acontecerá nesta quinta-feira (6), terá a transmissão da CBF TV no Youtube.

Grande chance de retorno de Neymar à Seleção A expectativa fica por conta da convocação de Neymar. O craque do Santos deve retornar à Seleção Brasileira após grave lesão. Além disso, o técnico Dorival Júnior colocou seis jogadores do Flamengo na pré-lista. Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alex Sandro, Gerson e Bruno Henrique são os nomes do Rubro-Negro.

Outros nomes do futebol brasileiro apareceram na lista de 52 atletas: os meias Alisson Lucas Moura e Oscar, do São Paulo; o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians; e goleiro Weverton e o atacante Estêvão, do Palmeiras. Na última sexta-feira, a pré-lista, aliás, enviada com os nomes foi divulgada pela entidade. A lista conta com seis goleiros, oito zagueiros, oito laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. O técnico Dorival Jr. e seus auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além de o coordenador técnico, Juan Santos, viajaram à Europa para acompanharem treinos e jogos dos possíveis convocados. Nos últimos dias, aliás, eles têm percorrido clubes brasileiros, incluindo o jogo do Santos pelo Paulistão.

Jogos das Eliminatórias O Brasil, afinal, recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada. Em seguida, a Seleção enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h, pela 14ª rodada. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina. Pré-convocados da Seleção Brasileira: GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras) ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest);

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo); MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo); ATACANTES: Antony (Real Betis), Bruno Henrique (Flamengo), Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Galeno (Al-Ahli), Igor Jesus (Botafogo), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid), Yuri Alberto (Corinthians).