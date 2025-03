Comentarista dispara: ‘Nenhum jogador do Palmeiras tem nível de Neymar lá de trás’

Desde que Estevão surgiu no time profissional do Palmeiras, as comparações começaram. No entanto, com o retorno de Neymar ao futebol brasileiro, as comparações aumentaram consideravelmente.

O comentarista Flávio Prado, no programa “Bate Pronto” da “Jovem Pan”, destacou que nenhum jogador do Verdão atualmente está no nível de Neymar em seu auge.