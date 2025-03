Ceará x América-RN: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (06), o Ceará enfrenta o América de Natal pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, casa do Vozão. As equipes buscam a classificação para a próxima fase e farão um confronto direto por vaga. A partida começa às 19h (de Brasília).

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo, com imagens.