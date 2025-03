Canobbio celebra classificação do Fluminense: ‘Parabenizar o grupo’

Com assistência do uruguaio no jogo, Tricolor bate o Caxias do Sul por 2 a 1 e avança para a Terceira Fase da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Fluminense se classificou para a Terceira Fase da Copa do Brasil ao vencer o Caxias do Sul por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), na casa do Grená da Serra. Canobbio contribuiu ao dar assistência para um dos dois gols de Cano e, além de celebrar a vitória, destacou o feito do argentino após o jogo. “Quero parabenizar o grupo. A gente sabia que seria difícil para nós. Foi muito importante para mim participar do 100º gol de Cano. Vamos pensar no domingo porque temos uma final”, disse o uruguaio.

O Fluminense, agora, espera o sorteio para descobrir seu próximo adversário na Copa do Brasil. Além das 20 equipes que avançarão da segunda fase, outraos 12 times também ingressarão na competição.