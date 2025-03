Calleri volta a ser decisivo e mostra motivo de ser indispensável no São Paulo

Argentino marcou o gol da classificação do Tricolor contra o Novorizontino e afastou a sombra de André Silva, artilheiro da equipe no ano

O São Paulo voltou a umas semifinais de Paulistão após dois anos, ao bater o Novorizontino por 1 a 0 , na última segunda-feira (03/3). O gol da classificação saiu dos pés de Calleri, que além de voltar a ser decisivo pelo Tricolor, afastou a má fase que vinha vivendo no começo de temporada.

Este foi o terceiro gol do argentino na temporada. Justo em um mata-mata para não só devolver a confiança, mas também afastar o seu ”concorrente”. Isso porque além de marcar poucos gols neste começo de ano, Calleri viu André Silva virar o homem gol da equipe em 2025. Afinal, o seu reserva já soma cinco gols até aqui, sendo dois contra o São Bernardo, na última rodada do Paulistão.

Enquanto isso, Calleri ainda buscava, nesta temporada, um momento justamente como o que viveu contra o Novorizontino. Ele havia ido as redes contra a Ponte Preta e contra o Mirassol, mas nenhum com o caráter tão decisivo quanto o de segunda-feira. Entretanto, o prestígio do argentino não diminuiu nem mesmo na fase ruim.

O centroavante é visto como peça fundamental no esquema proposto pelo técnico Luis Zubeldía pela maneira como ele se comporta em campo. Afinal, Calleri é visto como um centroavante que vai além dos gols. Ele costuma brigar muito com os zagueiros, pressiona a saída de bola e costuma incomodar muito o sistema defensivo adversário.

Calleri e André Silva juntos?

Assim, surgiu a possibilidade de Calleri e André Silva jogarem juntos. Os dois já tiveram uma oportunidade de atuar lado a lado no clássico contra o Palmeiras. Contudo, com um desempenho a baixo da equipe, a dupla não conseguiu fazer render a parceria. Agora, o cenário pode mudar e eles receberam uma nova chance, novamente em um Choque-Rei, pela semifinal do Paulistão.