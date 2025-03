Bidon revela conversa para conter ‘afobação’ antes de duelo na Libertadores

O Corinthians encara o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (05/3), às 21h30, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase prévia da Libertadores. Apesar de ser a primeira partida do encontro, o lema no Timão é um só. Não passar pelo mesmo sofrimento que foi na fase anterior. Pelo menos é o que garante o volante Breno Bidon.

Na segunda fase prévia da Libertadores, o Timão teve pela frente a Universidad Central, da Venezuela. Apesar de ser considerado muito favorito no combate, o Corinthians empatou em 1 a 1 fora de casa e venceu por 3 a 2 na Neo Química Arena, com o gol da vitória nos minutos finais. Na visão do volante, o embate contra os venezuelanos serviu como aprendizado. Tanto que o Alvinegro conseguiu corrigir os erros já nas quartas de final do Paulistão, contra o Mirassol.