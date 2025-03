Bayern vence o Leverkusen e fica muito perto das quartas de final da Champions

Equipe bávara se aproveita de erros individuais do Bayer para fazer 3 a 0, na Allianz Arena. Agora, pode perder por dois gols de diferença / Crédito: Jogada 10

O Bayern de Munique está com a faca e o queijo na mão para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões. Afinal, nesta quarta-feira (5), os bávaros contaram com erros individuais do Bayer Leverkusen e venceram por 3 a 0, na Allianz Arena. Kane (2) e Musiala marcaram os gols do triunfo, que deixa a equipe muito perto da próxima fase. Dessa maneira, o Bayern pode perder por dois gols de diferença em Leverkusen que avança às quartas de final. Um triunfo do rival por três de vantagem leva a partida para a prorrogação. O jogo de volta será às 17h (de Brasília) da próxima terça-feira (11).

O Bayern controlou as ações no primeiro tempo, mostrando a força ofensiva de costume, com marcação no campo do rival. Não demorou muito para abrir o placar. Aos oito minutos, Olise cruzou da direita na cabeça de Harry Kane, que cabeceou no canto de Kovár. Em seguida, o Leverkusen poderia ter empatado em um erro grosseiro de Upamecano, que tocou mal para trás. Frimpong ficou livre na área e parou em grande intervenção de Neuer.

A partir daí, os bávaros passaram a criar algumas chances. Musiala mandou no travessão após cobrança de escanteio. Coman e Kimmich também assustaram o goleiro do time visitante. Bayern se aproveita de erros individuais do Leverkusen Na segunda etapa, também aos oito minutos, o Bayern chegou ao segundo gol em falha grave do goleiro Kovár. Kimmich mandou para a área e o goleiro soltou uma bola fácil. Assim, Musiala, com o gol vazio, só teve o trabalho para empurrar para o fundo da rede. Em seguida, a equipe da casa perdeu seu capitão. Manuel Neuer saiu lesionado e deu lugar ao estreante Urbig. A sequência de erros individuais foram minando o Leverkusen. Aos 16, Mukiele fez falta por trás e levou o segundo amarelo, sendo expulso de campo. Para recompor o sistema defensivo, o técnico Xabi Alonso tirou o atacante Adli e colocou o zagueiro Tabsoba. Não demorou para o defensor agarrar Kane na área e, com auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti. O centroavante inglês bateu muito bem e fez o terceiro. No fim, Sané, em ótima jogada individual, quase fez o quarto. Assim como João Palhinha, que aproveitou excelente jogada de Musiala e mandou raspando o travessão.