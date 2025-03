Audiência de Paquetá será esse mês; Federação inglesa busca banimento

O responsável pelo veredito final é um Comitê Independente e tanto Paquetá como a FA devem apresentar seus argumentos. Ademais, a Federação Inglesa e a defesa do jogador ainda têm o direito de recorrerem da decisão deste Comitê Independente.

Depois, outra comissão, o Comitê de Apelações na Inglaterra, faz o julgamento dos recursos. As partes ainda poderão recorrer, em última instância, à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. No entanto, uma sentença definitiva pode levar mais de um ano para ser anunciada. Até lá, Paquetá segue atuando.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

Aliás, o meia recebeu convocação para depor na CPI do Senado, mas pediu para ter seu depoimento adiado e ainda não prestou esclarecimentos.