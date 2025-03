Atlético mira premiação milionária na Copa do Brasil

Quando entrar em campo nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Manaus, o Atlético terá duas frentes: a técnica e a financeira. Enquanto os jogadores buscam garantir a sequência na Copa do Brasil, a diretoria foca na premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil garantirá R$ 2.315.250. Assim, o Galo já assegurou R$ 1.543.500 pela participação na primeira fase e mais R$ 1.874.250 pela segunda. Caso avance nesta quarta-feira, os atletas terão contribuído para o caixa do clube com R$ 5,7 milhões.

Para garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o técnico Cuca não poderá contar com o atacante Hulk. O camisa 7 sofreu uma lesão na coxa direita e ainda segue em tratamento. O Jogada10 apurou que o atleta ficará fora, pelo menos, de mais uma partida, contra o América, no sábado (8), primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. No entanto, ele estará disponível para a grande decisão, no sábado seguinte.