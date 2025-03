Atlético goleia Manaus no Mineirão e avança para a terceira fase da Copa do Brasil

Alisson, Cuello, Rony e Deyverson balançam as redes na fácil vitória por 4 a 0 e asseguram classificação atleticana

O Atlético não teve dificuldades para garantir sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (5), o time goleou por 4 a 1 o Manaus no Mineirão. Alisson e Cuello abriram o placar para o Galo no primeiro tempo, e Rony e Deyverson completaram na etapa final. Renanzinho fez o gol de honra da equipe amazonense.

Jogo de um único time

O Atlético dominou as ações e chegou aos gols sem grande esforço. Rony (de cabeça) e Gabriel Menino (de fora da área) tiveram boas chances, mas quem abriu o placar para os donos da casa foi Alisson aos 17 minutos, após pegar sobra do goleiro Gustavo Silva em cruzamento na pequena área e empurrar para a rede – a jogada começou com Arana pela esquerda. Aos 31′, Natanael deu passe para Cuello na entrada da área, que cortou a marcação e arrematou rasteiro para ampliar. O Manaus, por sua vez, buscou contragolpes que não surtiram efeito assim como tentou ocupar espaços na tentativa de resistir ao volume dos mineiros.