Athletic recusa venda de mando contra o Grêmio; veja local do jogo

O Athletic recusou ofertas para mudança do mando contra Grêmio, pela segunda fase da Copa do Brasil. Assim, o Esquadrão definiu que o duelo será no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. O clube mineiro rejeitou propostas de até R$ 1,5 milhão para levar o jogo para outras cidades do país.

De acordo com informação do “ge”, o Athletic recebeu quatro propostas de empresas para mandar o jogo contra o Grêmio. Brasília (Distrito Federal), Cuiabá (Mato Grosso), Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) e Criciúma ou Joinville (Santa Catarina). foram as opções.