Atacante do Cruzeiro comparece à ‘noite do sushi’ de Neymar

Gabigol aproveitou o período de três dias de recesso do Carnaval concedido pelo Cruzeiro para encontrar Neymar. Isso porque o camisa 9 da equipe celeste foi um dos convidados do craque para a “noite do Sushi”, que ocorreu na mansão do atleta do Santos, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Além da amizade, o jogador da Raposa também namora a irmã do astro. Em um vídeo de divulgação da festa, Gabigol aparece com uma camisa preta estampada, um boné da mesma cor, da marca Supreme, e uma gravata borboleta prioritariamente amarela com bolinhas pretas.