Após classificação, Rony se declara ao Atlético: ‘Clube maravilhoso’

Atacante deixa sua marca na vitória do Galo sobre o Manaus, por 4 a 1, que garantiu o avanço para a próxima fase da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Rony marcou um dos quatro gols do Atlético na vitória por 4 a 1 sobre o Manaus nesta quarta-feira (5), no Mineirão. O triunfo, então, garantiu a classificação do Galo para a Terceira Fase da Copa do Brasil e, após a partida, o jogador se declarou para o clube. “Eu falo que na minha vida pra tudo tem um propósito. Eu acredito que Deus tem um e eu só tenho que agradecer a Ele, por tudo que ele vem fazendo, por todas as dificuldades que eu passei lá no Palmeiras. Acredito que isso serve de aprendizado e serve de amadurecimento, eu tiro isso como um combustível pra mim e sei que na minha vida nada é fácil”, iniciou.

Agradecer a Deus por me botar num clube tão grande que é o Atlético Mineiro, uma torcida maravilhosa que, desde quando eu cheguei, me apoiou. O carinho que eu tive dos atletas, que estavam aqui, que já joguei junto lá no Palmeiras, me receberam super bem e isso facilitou o meu engajamento aqui. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo e por estar no clube tão maravilhoso que é o Atlético Mineiro", concluiu Rony.

Final do Campeonato Mineiro Rony vai disputar seu primeiro título com a camisa do Atlético, afinal, o clube está na final do Campeonato Mineiro. A disputa será contra o América-MG e, aliás, o jogo de ida está marcado para o próximo sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. O atacante comentou sobre a decisão. “Como eu falei, agradecer a Deus por mais uma final (do Campeonato Mineiro). A gente sabe que atleta vive disso, né? Então, fico muito feliz por mais uma final na minha carreira e espero conquistar meu primeiro título com essa camisa. E pés no chão. A gente sabe que com os pés no chão a gente consegue alcançar muitas coisas”, disse. Próxima fase da Copa do Brasil O Atlético agora aguarda o sorteio para definir seu adversário na Terceira Fase da Copa do Brasil. Além das 20 equipes que se classificarão da segunda fase, outras 12 equipes também entrarão na competição.