Volpi rebate dirigente rival e valoriza Grêmio finalista: ‘Dentro das quatro linhas’

De acordo com Volpi, outros cenários como as contestáveis atuações da arbitragem ou outras situações extracampo não causam a preocupação do time gaúcho. Tal declaração teve o intuito de rebater provocação do presidente do Internacional, Alessandro Barcellos. Anteriormente, o cartola insinuou que “uma equipe está na final do Estadual graças à arbitragem”.

O Grêmio deu início, nesta terça-feira (4), à preparação para os Gre-Nais referente aos jogos da decisão do Campeonato Gaúcho. Em entrevista no CT Luiz Carvalho, Tiago Volpi comentou sobre a guerra de narrativas dos arquirrivais nos bastidores. Neste contexto, o goleiro assegurou que o elenco do Imortal centraliza seus esforços para ter a melhor performance em campo.

Boa fase em início de trajetória no Grêmio

O goleiro supera a desconfiança prévia da torcida do Imortal ainda no processo de sua contratação, já que foi decisivo nos dois jogos mais importantes no ano. Ele foi protagonista na disputa de pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil diante do São Raimundo-RR, além do jogo de volta da semifinal pelo Gauchão contra o Juventude.

Em um intervalo de dez dias, ele defendeu três cobranças e converteu duas penalidades. Assim, Volpi abordou essa fase positiva inicial que passa com a camisa do Grêmio.

“É um momento, como falei após o jogo, em que me sinto muito feliz, depois de toda essa questão. Me lembro bem da minha coletiva (de apresentação). Falei que não iria reverter com palavras. Pedi tempo para trabalhar e no dia a dia provar meu valor e a confiança do clube ao me trazer. Hoje é um cenário positivo, diferente do de 30 dias atrás. Mas tenho a consciência de que o futebol é dinâmico. Se não fizer as cosias bem, tudo pode mudar rápido. Acredito que o trabalho é a base. Espero que essa confiança do torcedor possa crescer a cada dia”, concluiu o goleiro.