Vitor Roque conhece instalações do Palmeiras e afirma estar pronto para estrear

Novo atacante do Verdão realizou exames, tendo sido inscrito no Paulistão, já na fase de semifinal

Nesta terça-feira (04), o atacante Vitor Roque, novo reforço do Palmeiras, conheceu as instalações do Alviverde. Ele realizou exames médicos e, após testes físicos e clínicos com o Núcleo de Saúde e Performance, falou sobre a expectativa para a temporada.

Vitor Roque, aliás, chega do Barcelona após uma negociação longa, mas com final feliz para o Palmeiras. Ele deve ser titular na equipe de Abel Ferreira, já que o setor ofensivo tem sido bastante criticado desde o fim da última temporada.