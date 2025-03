Visando semifinal, Tchê Tchê desfalca o Vasco na Copa do Brasil

O volante Tchê Tchê será desfalque no Vasco pelo segundo jogo seguido. O jogador, fora de ação desde que se lesionou contra o Botafogo, no último dia 23, desfalcará o Cruz-Maltino no jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil.

De acordo com o “Atenção, Vascaínos”, o camisa 3 está sendo preparado para estar apto a entrar em campo diante o Flamengo, no sábado (8), pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, ele segue trabalho de transição para estar à disposição na partida que vale vaga na final do Estadual.