Vídeo: Craque do Manchester City é flagrado em ‘estado de embriaguez’ na Inglaterra

Jack Grealish foi visto por paparazzis na saída de um pub da cidade, após curtir uma promoção de canecos de cerveja / Crédito: Jogada 10

As saídas noturnas de Jack Grealish, do Manchester City, o levaram novamente às manchetes da imprensa britânica nesta semana. Isso porque paparazzis flagraram o jogador deixando um pub em Washington, no Reino Unido, no último domingo, 2, sob efeitos evidentes de embriaguez. O atacante surpreendeu os moradores de Washington ao aparecer no North Biddick, um clube social local, para tomar “algumas cervejas baratas” um dia depois da classificação do City na FA Cup. Segundo fontes do ‘Daily Mail’, Jack quis aproveitar a promoção de pints (canecas de cerveja) a 2,94 libras – um preço muito abaixo dos padrões do Reino Unido – e por isso escolheu esse bar em específico.