Vasco admite dívidas de R$ 13,2 milhões com atual elenco

Ao dar entrada no pedido de Recuperação Judicial, o Vasco acusou dívida de R$ 13,2 milhões com jogadores do atual elenco. Os valores se referem a luvas e direitos de imagem e a relação consta no processo aceito pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no último dia 26.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (4), pelo menos 17 jogadores têm valores atrasados. As maiores dívidas são com João Victor e Payet (veja lista abaixo). O zagueiro ainda tem a receber mais de R$ 3 milhões em luvas, enquanto o francês tem crédito de R$ 2,2 milhões.