Varela aproveita chances e recupera espaço no Flamengo

Uruguaio ganha sequência de partidas pela lateral-esquerda e coloca 'pulga atrás da orelha' do técnico Filipe Luís para reta final do Carioca

Sem alarde e com atuações regulares até o momento, Varela recuperou espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alex Sandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. Mesmo assim, o lateral-direito se mostroucompetente e ganhou elogios do técnico Filipe Luís.

Varela aproveitou as “brechas” de seus companheiros para mostrar que pode atuar na equipe rubro-negra. De um lado, Alex Sandro segue em tratamento da lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Ayrton Lucas voltou a atuar no último sábado, contra o Vasco, após se recuperar de um trauma no joelho esquerdo. Contudo, ele entrou no segundo tempo, na vaga de Plata.