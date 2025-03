Valencia recupera espaço no Internacional neste começo da temporada

Atacante do Colorado volta a ser peça bastante utilizada e se torna vice-artilheiro da equipe no ano

Enner Valencia voltou a corresponder em campo com bom rendimento e recuperou espaço no Internacional neste início de temporada. Simultaneamente, o atacante equatoriano também fez as pazes com a fase goleadora. Isso porque ele já acumula quatro gols e uma assistência, além de recuperar o poder de decisão, com o qual contribuiu na trajetória do Colorado na Libertadores de 2023, quando parou na semifinal.

Valencia foi um dos atletas que comandaram a melhora do Inter no segundo tempo da partida de volta diante do Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, no último sábado (01/03). O adversário saiu na frente antes do intervalo, mas na sequência os donos da casa viraram o jogo e venceram por 3 a 1. O camisa 13, aliás, foi protagonista ao marcar dois gols.