São Paulo inicia troca do letreiro no Morumbis

Após mais de um ano após firmar acordo com a Mondelez, Tricolor inicia mudança do nome do estádio neste mês de março / Crédito: Jogada 10

O São Paulo iniciou nos últimos dias a instalação do novo letreiro do Morumbis. A mudança acontece um ano depois do início da parceria, a Mondelez, empresa que comprou os naming rights do estádio. A empresa é dona da marca de chocolates Bis, que já expõe a marca há alguns meses no clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A demora para a troca do letreiro se deu por conta da necessidade da Prefeitura de São Paulo precisar autorizar a mudança. Na capital, a Lei Cidade Limpa regula, desde 2006, a publicidade em áreas públicas da cidade. Para a liberação da exibição da marca, a Mondelez ofereceu contrapartidas a órgãos municipais. Contudo, a liberação dependia exclusivamente da empresa, sem o Tricolor se envolver.