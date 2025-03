Rodrygo brilha na Champions e é eleito melhor em campo

Com gol aos 4 minutos, atacante destaca a importância do prêmio e da vantagem para o jogo de volta

Rodrygo abriu o caminho da vitória do Real Madrid sobre o Atlético, por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Champions e brincou ao receber o prêmio de melhor em campo pela Uefa.

“Finalmente. Estava merecendo já há uns jogos. Muito feliz por esse reconhecimento, pela vitória da equipe. Foi difícil, mas ganhamos. Tem um lugar especial na sala de casa (para o prêmio). Se não tivesse, a gente arrumava. Noite de Champions League é sempre especial… poder fazer gol, fazer gol com essa camisa e ser o melhor do jogo. Espero que o time continue com essa sequência”, disse Rodrygo.