Renato Paiva comanda primeiro treino no Botafogo

“Novo técnico do Botafogo, Renato Paiva teve o primeiro contato com o elenco alvinegro! Que seja o início de uma grande trajetória!”, escreveu o clube nas redes sociais.

O técnico Renato Paiva teve seu primeiro contato e treino com o elenco do Botafogo , nesta terça-feira (4), no Espaço Lonier. A reapresentação aconteceu às 15h e o treino teve início previsto para 16h30. Por conta da eliminação no Carioca, o português terá tempo de sobra para implementar seu estilo de jogo.

Em um primeiro momento de conversa com jogadores e adaptação aos bastidores do clube. A sua contratação foi uma surpresa, visto que em momento algum seu nome apareceu em rumores envolvendo o Botafogo. Os mais cotados eram Tite e o argentino Hernán Crespo. Antes, Vasco Matos e André Jardine foram os que mais haviam chegado perto de assumir.

Renato Paiva, afinal, tem dois desafios no Botafogo: Reajustar o padrão tático ofensivo deixado da última temporada e melhorar o lado psicológico após a eliminação do Estadual, além de perdas da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Aliás, Santi Rodríguez, Nathan Fernandes e Elias Manoel ainda não estrearam.

Eliminado no Carioca, o Botafogo, aliás, terá um período de pouco mais de um mês sem partidas. A equipe, que enfrentou o Racing no último dia 27, vai estrear no Brasileiro contra o Palmeiras, no próximo dia 29.