Real Madrid vence Atlético em clássico na Champions

O Real Madrid levou a melhor no clássico contra o Atlético, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. Com direito a golaço de Rodrygo, o time merengue venceu por 2 a 1, nesta terça-feira (4), e conta com a vantagem do empate para o jogo da volta, marcado para o próximo dia 12 de março. O brasileiro abriu o placar e Julian Álvares deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, Brahim Díaz fez um belo gol para confirmar a vitória no Santiago Bernabéu.

Já o Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, ficou em 5º lugar na fase de liga e avançou direto para as oitavas. Além de ter jogado duas partidas a menos, o time colchonero ainda tem a vantagem de decidir a classificação em casa.

Real Madrid x Atlético de Madrid

O Real Madrid começou bem e abriu o placar logo aos três minutos, com um golaço de Rodrygo após belo lançamento de Valverde. Com a vantagem, o time controlou o ritmo e dificultou as ações do Atlético. Porém, os visitantes conseguiram reagir e criaram boas chances. O empate veio aos 31 minutos, quando Julián Álvarez marcou mais um golaço no Bernabéu. O argentino fez bela jogada para cima de Camavinga e acertou o ângulo de Courtois. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar de 1 a 1.