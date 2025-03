Portuguesa corre riscos de não ter mais SAF

A Portuguesa, de São Paulo, corre o risco de não ter mais sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Segundo o presidente Alex Bourgeois, um grupo de empresários que assumiu a gestão do clube se reuniu com a FPF (Federação Paulista de Futebol) para oficializar a Lusa como SAF, mas não teve sucesso.

Aliás, um trecho da ata da Assembleia dos sócios, realizada no final de 2024 e assinada pelo presidente do órgão, Marcos Lico, impede essa homologação. No documento, o dirigente solicita que o COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) analise novamente o pedido para checar as ressalvas feitas pelo órgão. O objetivo é obter um parecer positivo para a instalação da SAF, desde que alguns ajustes sejam feitos.